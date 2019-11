Actrice Danielle Brooks, bekend van haar rol als Tasha 'Taystee' Jefferson in de serie Orange Is the New Black, is bevallen van een dochter. Op Instagram deelt ze een foto waarbij ze schrijft dat haar kind op 16 november ter wereld is gekomen.

"Ze is perfect", schrijft Brooks bij de foto van haar pasgeboren dochter. De dertigjarige actrice heeft de naam van haar kind nog niet bekendgemaakt.

Brooks kondigde in juli door middel van een foto met een positieve zwangerschapstest aan in verwachting te zijn.

De actrice was onlangs nog te zien in het zevende en laatste seizoen van Orange Is the New Black, een Netflix-serie over het leven in een vrouwengevangenis. Binnenkort verschijnt Brooks in producties als All the Little Things We Kill en The Public's Much Ado About Nothing.