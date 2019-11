Alfred van den Heuvel heeft een zware financiële tijd achter de rug na zijn scheiding, zegt hij dinsdag in een interview met De Telegraaf.

De 66-jarige acteur woonde lange tijd met zijn ex-vrouw in Spanje. Toen in juli van dit jaar bekend werd dat het stel uit elkaar was, kwam Van den Heuvel weer naar Nederland. In die tijd had de acteur geen werk, geen inkomen en geen uitkering en moest hij zijn leven weer volledig opnieuw opbouwen. "Eigenlijk kwam het erop neer dat ik aan de grond zat. Maar ik heb de moed bij elkaar geraapt en ben niet bij de pakken gaan neerzitten", aldus Van den Heuvel.

De eerste periode in Nederland woonde de acteur antikraak maar die omstandigheden waren verre van ideaal, zegt hij: "Ik moest ieder dubbeltje omdraaien. Ik moest leven van mijn spaarcentjes en kleine schnabbeltjes."

'Sowieso heb je als acteur nooit zekerheid'

Sinds enkele weken ontvangt Van den Heuvel AOW, het basisinkomen voor ouderen. Daarmee verdwenen de financiële zorgen. Ook producenten weten hem weer te vinden en verschillende opdrachten dienen zich weer aan. "Sowieso heb je als acteur nooit zekerheid. We hebben geen baan voor het leven en dat maakt het ook spannend", zegt hij.

Op dit moment is Van den Heuvel te zien in het Sinterklaasjournaal van de NTR en is hij bezig met de voorbereidingen voor zijn hoofdrol in de musical De nacht van Flipje, die eind december in de schouwburg De Agnietenhof in Tiel wordt opgevoerd.

Van den Heuvel werd onder andere bekend bij het grote publiek door zijn rol in de comedyserie Kinderen geen bezwaar, het satirische programma Ook dat nog! en het theatergezelschap Purper.