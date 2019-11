Monica Geuze en Lars Veldwijk hebben geprobeerd om hun relatie te redden door in therapie te gaan. Dat vertelt Geuze maandag in haar vlog op YouTube. Het koppel maakte vorige week bekend uit elkaar te gaan.

In de vlog licht Geuze het besluit om te scheiden van voetballer Lars Veldwijk toe: "Mensen verbaasden zich erover dat ik in mijn vlogs vertelde dat we bezig waren met een nieuw huis en dat vorige week dan toch het nieuws kwam van onze break-up. Dat huis was echt fantastisch, maar wel twee keer zo duur als waar we nu in wonen. In zo'n proces ga je ook nadenken over de risico's en je relatie. Het ging al langere tijd niet zo lekker tussen ons en dit was wel een eyeopener. Het huis was eigenlijk te mooi om waar te zijn."

De huizenjacht leidde volgens Geuze ook af van de problemen binnen haar relatie: "Bij het besluit om te gaan scheiden, zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Ook omdat we samen een dochtertje hebben. Het allerfijnste is om samen wakker te worden en daar zet je nu een streep doorheen. Maar het eerste jaar als ouders is ontzettend zwaar: dat mag niet onderschat worden. Er waren al wat dingetjes in onze relatie en op een gegeven moment raakten we een vibe waar we moeilijk uit kwamen."

Relatietherapie mocht volgens Geuze niet baten: "In januari zijn we in therapie gegaan. Onze dochter was toen zes maanden dus ik schaamde me dat we dat nodig hadden. Het hielp ons wel, maar al snel vervielen we in oude patronen. We maakten elkaar niet meer gelukkig. Dan is het beter om uit elkaar te gaan."

Veldwijk en Geuze hebben volgens de vlogger absoluut geen hekel aan elkaar en wonen tot het eind van het jaar nog gedeeltelijk samen: "Het is allemaal heel emotioneel en het heeft tijd nodig. Dit had ik anderhalf jaar geleden natuurlijk ook nooit gedacht. Het belangrijkste voor ons kind is denk ik dat we als ouders ondanks het feit dat we uit elkaar zijn, toch goed met elkaar blijven omgaan en samen leuke dingen blijven doen."

De vlogger, die eerder een relatie had met Lil' Kleine, had sinds 2016 een relatie met de 28-jarige voetballer van Sparta Rotterdam. In december 2017 kondigden ze aan samen een kind te krijgen, dat geboren werd in juli 2018 en de naam Zara-Lizzy kreeg. Veldwijk was al vader van een zoon: Mason.