Linda de Mol heeft er moeite mee om avonden alleen thuis op de bank door te brengen. In een interview met haar eigen magazine LINDA. vertelt ze dat ze het één avond nog wel volhoudt, maar dat ze het liever niet doet.

De presentatrice stelt dat ze het in eerste instantie moeilijk vond toen haar kinderen op zichzelf gingen wonen. "Ik had er echt een enorme dip van. Ik ben ook niet zo van het alleen zijn", aldus De Mol. "Ik word er een beetje 'downig' van."

Ze geeft toe altijd al moeite te hebben gehad met tijd alleen doorbrengen en dat er bij haar direct een behoefte ontstaat om mensen op te bellen. De Mol heeft een vaste groep vriendinnen die regelmatig komen eten en ze vindt het naar eigen zeggen heerlijk om de rol van 'zorger' op zich te nemen.

"Ik weet natuurlijk ook wel dat het stom is en dat je het in principe goed moet kunnen hebben met jezelf, maar daar blink ik niet in uit. Eén avondje TLC in mijn eentje met iets met bruiden of heel dikke mensen en een reep chocola gaat nog wel, maar meer niet."

Toch zegt De Mol dat er ook voordelen zitten aan het feit dat de kinderen de deur uit zijn. "Lange tijd draait toch alles om de kinderen: waar zijn ze, hoe laat eten we, wie heeft er training, tot vakantie aan toe – alles begint met kinderen. Nu begint alles ineens weer bij mij en Jeroen (Rietbergen, haar vriend, red.). En ik begin dat steeds lekkerder te vinden."

De Mol heeft twee kinderen. Ze heeft een 22-jarige zoon Julian en een 19-jarige dochter Noa.