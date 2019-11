Josylvio heeft op 17 november een zoon gekregen. De rapper deelt zondag een foto van zichzelf en zijn eerste kind op Instagram.

"Ons wonder, mijn alles! 17-11-2019. Omar Sylvio Dowib", schrijft Joost Dowib, zoals de rapper in het echt heet, bij een foto waarop zijn pasgeboren zoon op zijn ontblote bovenlijf ligt. De naam van de moeder van het kind is niet bekendgemaakt.

In oktober maakte de 27-jarige artiest bekend zijn eerste kind te verwachten. "Ik ben van jongeman naar man aan het gaan", lichtte hij toe in De Woordenschat Podcast.

Josylvio is bekend van nummers als Ride or Die, Catch Up en Hella Cash. Hij was in 2018 in Nederland de meest gestreamde artiest en de best bekeken artiest op YouTube. In 2018 was Hella Cash in Nederland het bestverkochte album van het jaar.

De rapper maakt in de film Suriname zijn acteerdebuut. De film verschijnt in februari in de bioscopen.