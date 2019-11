Volgens Peter R. de Vries gaat André Hazes roddelblad Privé aanklagen omdat het blad de driejarige zoon van de zanger op de voorpagina heeft gezet. Hazes vindt dat hiermee het portretrecht van zijn kind is geschonden. De zoon van De Vries gaat hem juridisch bijstaan, vertelt de misdaadverslaggever zondag in Shownieuws.

"Ze zitten bij ons en dit krijgt een staartje", aldus De Vries, doelend op Hazes als klant van zijn advocatenkantoor. De misdaadverslaggever antwoordt bevestigend op de vraag of diens zoon, die gespecialiseerd is in dergelijke juridische conflicten, de zanger gaat vertegenwoordigen.

Privé toonde op 13 november een foto van de driejarige zoon van Hazes met in de koptekst "Kleine jongen. Hoe leg je hem dit uit?". Het blad doelt hiermee op de relatiebreuk van de vader en moeder van het jongetje en de nieuwe relatie van Hazes met Bridget Maasland. In het radioprogramma van 538-dj Frank Dane vertelde de zanger op 15 november hier erg boos over te zijn en stappen te overwegen. "Ik vind het schofterig", aldus Hazes.

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, liet eerder aan Veronica Inside weten dat hij de cover vond kunnen. "We hebben André's zoontje gezien in commercials, realitysoaps, elke dag op Instagram. Daar is de afgelopen week ook helemaal niks aan veranderd. Het jongetje stond van de week bij Monique nota bene nog met een middelvinger omhoog, dus ja: de enige die het niet mag ben ik kennelijk." Als Hazes en zijn ex Monique hun zoontje hadden afgeschermd dan zou Santegoeds niet voor deze cover hebben gekozen, zegt hij.

Zondag toonde Hazes zijn zoontje nog op Instagram. In een filmpje is te zien hoe het jongetje speelt met een tablet, terwijl zijn vader een hond aait. Het kind is diezelfde dag te zien op de Instagram-pagina van zijn moeder, verkleed als sinterklaas.

Het portretrecht is vastgelegd in de Auteurswet. De omstandigheden beïnvloeden de juridische afweging tussen privacy en de vrijheid van meningsuiting.