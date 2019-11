Bonnie St. Claire heeft al vijftien maanden geen alcohol meer gedronken. De zangeres, die aanstaande maandag zeventig jaar wordt, stopte in augustus met drinken, vertelt ze in gesprek met De Telegraaf.

"Ik drink al meer dan een jaar niet meer. Geen druppel alcohol", aldus St. Claire. Volgens de zangeres was ze voordat ze definitief stopte al flink aan het afbouwen.

"Daarvoor was het me al een tijdje gaan tegenstaan. Dat onbewust minderen moet toch hebben geholpen toen ik er op een dag helemaal klaar mee was", vertelt ze.

Volgens St. Claire viel de smaak van alcohol haar opeens tegen. "Ik dronk altijd rosé, maar ineens ging dat zurige me tegenstaan en was ik er helemaal klaar mee. Ik mis het niet, helemaal niet zelf en ik ben een veel vrolijkere vrouw. De vrouw die ik van nature ook ben en eigenlijk altijd ben geweest."

De Dokter Bernhard-zangeres voelt zich als herboren. "Alsof ik met zeventig een nieuw leven ben begonnen en zo is het natuurlijk ook. Een leven zonder drank: heerlijk!"