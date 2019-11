Ruud de Wild is ervan overtuigd dat zijn vriendin Olcay Gulsen hem het beste kent van iedereen, vertelt hij zondag in het Radio 1-programma De Perstribune.

"Mijn vriendinnetje kent me het beste. Zij heeft echt veel mensenkennis", aldus de dj.

Gulsen was begin dit jaar te gast in 30 minuten Rauw, de podcast van Ruud, waarbij ter ere van zijn vijftigste verjaardag de rollen omgedraaid waren en zij hém interviewde.

"Dat was het meest ongemakkelijke en diepgravende interview dat ik ooit gehad heb. Zo vroeg ze me allemaal ongemakkelijke dingen over de liefde." Volgens de dj was hij tijdens het gesprek zelfs een beetje bang. "Ze kan een behoorlijk ongeleid projectiel zijn. Ik was echt alert, van wat komt er nog."

De Wild denkt dat hij door zijn relatie met Gulsen een oprechter persoon is geworden. "Zij is heel eerlijk en oprecht en pikt het echt niet als ik ga sjoemelen met de waarheid", aldus de dj.

Begin juni van dit jaar werd bekend dat Gulsen en De Wild na vier maanden uit elkaar waren. De relatie liep stuk omdat Gulsen merkte dat ze tijd voor zichzelf nodig had, nadat haar ex-vriend James was overleden aan een hartaanval. In augustus werd bekend dat de twee weer met elkaar aan het daten waren.