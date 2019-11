Kim Kardashian laat zaterdag via Twitter weten dat ze de figuur Zwarte Piet choquerend vindt. Ze voegt zich daarmee bij een groeiende groep internationale beroemdheden die hun afschuw uitspreken over zwart geschminkte pieten.

"Deze Nederlandse 'traditie' genaamd 'Zwarte Piet' is verontrustend!", aldus de realityster. Ze plaatst daarbij een achtergrondartikel dat vorig jaar door Al Jazeera is gepubliceerd. In het artikel komen onder anderen activist Jeffrey Afriyie, een voorstander van Zwarte Piet en een conflictanalist aan het woord.

Kardashian is niet de enige internationale beroemdheid die zich uitspreekt tegen de zwart geschminkte helper van Sinterklaas. Eerder deze week lieten artiesten als Trey Songz en The Game weten dat ze de figuur Zwarte Piet racistisch vinden.

Rapper Waka Flocka Flame weigert in Nederland op te treden zolang er nog pieten als blackface rondlopen.

"Stop met het verspreiden van wereldwijde haat en separatie!", schreef hij op Instagram.