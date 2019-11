De Britse prins Andrew ontkent dat hij twintig jaar geleden seks heeft gehad met een tiener, mede "omdat ik door een medische aandoening niet kon zweten". Dat zei de tweede zoon van koningin Elizabeth en broer van prins Charles in een uur durend door de BBC zaterdagavond uitgezonden televisie-interview over zijn banden met Jeffrey Epstein.

Een van de slachtoffers van de voor seksueel wangedrag veroordeelde multimiljonair Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, heeft in 2015 tijdens de civiele zaak tegen Epstein verklaard dat ze gedwongen was om tussen 1999 en 2002 diverse keren seks te hebben met prins Andrew, in Londen, New York en op een privé-eiland in het Caribisch gebied. Ze was in die periode minderjarig.

Prins Andrew, de hertog van York, ontkent in het interview in alle toonaarden dat hij de vrouw ooit is tegengekomen. Hij gaf meerdere redenen waarom Giuffre het mis zou hebben. Zij zou Andrew hebben ontmoet in een nachtclub in Londen waar hij al zwetend aan het dansen was voordat ze seks hadden.

Andrew zei dat dat niet kon, omdat hij door een medische aandoening destijds helemaal niet kon zweten. Die aandoening zou recent zijn verdwenen en was volgens Andrew het gevolg van adrenaline tijdens de Falklandoorlog.

Andrew voegt er aan toe dat hij haar op die avond helemaal niet heeft kunnen zien, omdat hij thuis met zijn familie was nadat hij met zijn dochter pizza had gegeten in een restaurant.

Een foto uit 2001 waarop Andrew te zien is met een arm om Giuffre heen, is volgens de prins bewerkt. Prins Andrew is bereid om een verklaring af te leggen onder ede, "als mijn advocaten mij dat adviseren".

Logeren bij Epstein was "handig"

Ook nadat Epstein was veroordeeld in 2007 voor prostitueebezoek, heeft Andrew nog bij hem overnacht in New York. De prins zei hierover dat het vooral een handige logeerplek was, en dat het volgens zijn inschatting "eervol" was.

In een fragment uit het interview dat de BBC op vrijdag al had vrijgegeven, zei prins Andrew dat hij zijn familie heeft teleurgesteld door die logeerpartij. Dit gedrag "is onbetamelijk voor een lid van de Britse koninklijke familie".

In 2010 heeft Andrew Epstein voor het laatst gezien, "om de vriendschap op te zeggen", aldus de prins. Epstein was toen al geregistreerd als een seksueel delinquent.

Interview moet streep zetten onder affaire

De Britse prins ligt al maanden onder vuur vanwege zijn banden met Epstein. Deze Amerikaanse zakenman maakte, in afwachting van zijn rechtszaak over het seksueel uitbuiten en misbruiken van tientallen minderjarige meisjes, in augustus op 66-jarige leeftijd een einde aan zijn leven.

Het ongebruikelijke interview met de BBC is een poging om een streep te zetten onder de affaire. De prins verdedigde zijn vriendschap met Epstein omdat het hem de mogelijkheid gaf om na zijn tijd in het leger zakenmensen te ontmoeten en een netwerk op te bouwen.