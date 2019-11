Sean 'Diddy' Combs en zijn zoon Quincy staan stil bij de eerste sterfdag van hun ex-vrouw en moeder Kim Porter. Op Instagram betuigen ze vrijdag via sociale media hun liefde voor het voormalig model, dat op 15 november 2018 op 47-jarige leeftijd overleed aan een longontsteking.

"Ik mis je en houd zoveel van je, mammie", schrijft Diddy op Instagram bij een foto van zijn ex met Quincy op het strand. Zoon Quincy kijkt in een apart Instagram-bericht terug op het eerste jaar zonder zijn moeder. "Het is 365 dagen geleden en ik weet nog steeds niet wat ik zonder jou moet beginnen", zo schrijft hij bij een foto waarin hij een portret van zijn moeder op de achterzijde van een spijkerjas draagt.

In januari maakte Diddy bekend dat hij na de dood van Porter in een depressie was beland. De rapper en producer vertelde dat hij zijn herstel te danken had aan zijn familie.

Diddy en Porter hadden sinds 1994 jarenlang een knipperlichtrelatie. In 2007 gingen ze voor de laatste keer uit elkaar. De rapper adopteerde haar zoon Quincy en samen kregen ze nog een zoon, Christian. De twee werden in 2006 ouders van een tweeling, dochters Jessie James en D'Lila.