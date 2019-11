Kim Kardashian bevond zich vrijdag in een ruimte met de terdoodveroordeelde gevangene Rodney Reed toen die het bericht ontving dat de voltrekking van zijn vonnis werd uitgesteld. De realityster kreeg toestemming om hem te bezoeken omdat ze, naast haar rechtenstudie, het vak in de praktijk aan het leren is, meldt TMZ zaterdag.

"Vandaag had ik de eer om Rodney Reed te ontmoeten", vatte Kardashian de ontmoeting vrijdag samen op Instagram. "Ik had het voorrecht om bij hem te zijn toen hij het nieuws ontving dat zijn executie is uitgesteld en dat de strafzaak in de rechtszaal verder zal worden overwogen."

Reed kreeg de doodstraf voor de moord op zijn negentienjarige minnares. De Afro-Amerikaan werd in 1998 schuldig bevonden door een geheel witte jury. De executie van de 51-jarige Amerikaan zou plaatsvinden in Texas op 20 november. Reed heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Kardashian heeft zich eerder hardgemaakt voor heropening van Reeds strafzaak omdat er bewijs naar boven zou zijn gekomen dat hem zou vrijpleiten. Zo stuurde de realityster in oktober een verzoek aan de gouverneur van Texas met het verzoek om af te zien van Reeds executie. Ook voor andere gevangenen heeft Kardashian zich in het verleden ingespannen.

De 39-jarige dochter van de in 2003 overleden advocaat Robert Kardashian, die O.J. Simpson bijstond tijdens diens geruchtmakende moordzaak, was met haar echtgenoot Kanye West naar Texas afgereisd voor diens optreden in een gevangenis in die staat. Wests verzoek om Reed te bezoeken werd afgewezen.