Bizzey neemt op doktersadvies rust. De muzikant heeft medicijnen gekregen nadat zijn arts hem heeft gediagnosticeerd met een ontstoken hartzakje en rekent op een voorspoedig herstel, deelt hij met zijn volgers op Instagram.

"Lieve mensen, mijn hartzak is ontstoken en dit is best een ding of zo", schrijft de 34-jarige artiest in een Instagram Story. "Ik heb gelukkig medicijnen gekregen en dat zou moeten helpen. De dokter wil dat ik even rust neem en dat doe ik dan maar. Hoop zo snel mogelijk voor jullie weer op het podium te staan."

Vrijdag bezocht Leonardo Roelandschap, zoals de muzikant en producer echt heet, het ziekenhuis met hartklachten. Hij zou die avond eigenlijk optreden tijdens een modeshow van Nikkie Plessen in de Efteling.

De medische term voor een ontstoken hartzakje is pericarditis. Felle borstpijn en kortademigheid kunnen symptomen zijn. Om de diagnose te stellen luistert een arts naar het hart.