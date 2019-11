Raymond van Barneveld (52) is bezig aan zijn laatste maanden als professioneel darter. Maar de ontwikkelingen in zijn privéleven grijpen hem meer aan dan de sportieve teloorgang. Dat vertelt de darter zaterdag in het AD.

Zijn huwelijk met Syliva liep na 24 jaar op de klippen; inmiddels is hij al een jaar gelukkig met zijn achttien jaar jongere vriendin Julia. "Hoewel het in het begin allemaal verboden was natuurlijk. Ik was nog getrouwd, moest het geheim houden. Ik wilde geen foto’s in weekbladen. Natuurlijk is er leeftijdsverschil maar we passen bij elkaar. 'Vuile pedofiel, gore klootzak', kreeg ik te horen toen ik met Julia ging. Dat greep me aan."

De spanningen rond de scheiding probeert hij van zich af te zetten. "Het knopje gaat gewoon uit. Ze hebben het maar te accepteren. Dat is lastig. En voor mijn ex traumatisch. Ik moet ook door, en ik wilde toch al scheiden. Dat had niks met Julia te maken, maar onder meer met onderlinge problemen met haar en stiefzoon Mike. Ik wil er verder niet te veel over zeggen." Mike (Michael) is de zoon van Sylvia die door Van Barneveld mee werd opgevoed. Met Sylvia kreeg de darter twee dochters.

Van Barnevelds ex-vrouw werd vorig jaar overvallen in hun huis. Van Barneveld daarover: "Er werd op social media geroepen: 'Die klootzak zit in Schotland! Wat een lul!' Dan denk ik: wat kan ik daaraan veranderen? Ik was er inderdaad niet, ik was op een toernooi. Dat is een van de meest frustrerende dingen en mijn grootste tekortkoming: ik ben er niet genoeg geweest voor mijn vrouw en kinderen."