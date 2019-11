Bizzey heeft het ziekenhuis bezocht vanwege hartklachten. Hierdoor heeft de muzikant en producer zijn optreden tijdens de modeshow van Nikkie Plessen in de Efteling, dat deze vrijdag gepland stond, moeten afzeggen, meldt RTL Boulevard vandaag.

Bizzey laat weten veel last te hebben van hartsteken. Hiervoor is hij naar het ziekenhuis is gegaan. Wanneer het ziekenhuisbezoek precies plaatsvond is niet bekend.

Het is onbekend hoe het nu gaat met Leonardo Roelandschap, de echte naam van de 34-jarige Bizzey. Ook is niet bekend of hij zich nog in het ziekenhuis bevindt en hoe lang zijn klachten al bestaan of zullen aanhouden.

Of andere optredens van de muzikant ook afgezegd zullen worden is nog niet bekend.