De relatie van Monica Geuze en Lars Veldwijk, die samen ouders zijn van dochter Zara-Lizzy, is voorbij.

"Na een aantal mooie jaren hebben we er samen voor gekozen om uit elkaar te gaan", schrijft de 24-jarige Geuze op Instagram. Veldwijk deelt precies hetzelfde bericht.

"Er is geen sprake van ruzie en onze prachtige dochter zal voor ons beiden altijd op nummer 1 staan!"

De vlogger, die eerder een relatie had met Lil' Kleine, had sinds 2016 een relatie met de 28-jarige voetballer van Sparta Rotterdam. In december 2017 kondigden ze aan samen een kind te krijgen, dat geboren werd in juli 2018. Veldwijk is al de vader van zoon Mason.