André Hazes snapt de commotie over zijn nieuwe relatie met Bridget Maasland niet, vertelt hij vrijdagochtend in een interview met Frank Dane op Radio 538.

"Heel Nederland viel erover", zegt de 25-jarige Hazes in gesprek met Dane. "Ik snap het ook niet. Als je als vrijgezel verliefd wordt op een andere vrouw: ik denk dat dit je alleen maar gegund moet worden. De media hebben het zo verdraaid dat het lijkt of ik ben vreemdgegaan."

Hazes windt zich met name op over het feit dat zijn kind bij het nieuws werd betrokken. Weekblad Privé plaatste woensdag een grote foto van zijn jonge zoon op de cover, met daarbij de kop 'Kleine jongen - Wie legt hem dit uit?'.

De 25-jarige zanger is van plan om stappen tegen het blad te ondernemen. "Daar was ik echt heel boos om." Welke stappen dit mogelijk zijn, specificeert hij niet.

'Wat een leuk wijf ben je'

"Deze week was niet zo lekker", vertelt de Leef-zanger. "Maar voor de rest voel ik me heel goed en gelukkig. Ze is de vrouwelijke versie van mij. We hebben een ongelooflijke klik. Bij haar ben ik blij."

Hazes kwam met de 45-jarige Maasland in contact toen zij hem om kaartjes voor zijn concert in Rotterdam Ahoy vroeg. "Toen kreeg ik een appje met: 'Mag ik er tien?' En dat was Bridget."

Achteraf liet Maasland weten dat ze had genoten van de show, waarop volgens Hazes "een rustig contact" volgde. "Maar op een gegeven moment dacht ik: wat een leuk wijf ben je toch wel. En toen wilde ik haar gewoon zien."