Lange Frans heeft er geen spijt van dat hij in 2006 een bezoeker van zijn optreden die met ijsblokjes gooide, klappen heeft gegeven. De rapper vertelt in de podcast Podbast dat hij vindt dat hij daarmee niet de fout is ingegaan.

"Ik heb iemand op z'n bek geslagen die een ijsblokje naar mijn hoofd gooide. Ik vind tot op de dag van vandaag dat ik niets fout heb gedaan", vertelt Lange Frans.

Hij benadrukt dat hij in dertien jaar niet van gedachten is veranderd. "Sterker nog, als morgen weer iemand een ijsblokje naar mijn hoofd gooit, geef ik hem weer een knal voor z'n harses."

De artiest realiseert zich dat alles wat hij doet uitvergroot wordt op het moment dat hij in de spotlights staat, maar wil zich daar niets van aantrekken. "Ik had toen schijt en ik heb nu nog steeds schijt." Volgens Lange Frans hoeft hij alleen verantwoording af te leggen aan God en zijn familie. "Als zij mijn beweegredenen snappen, hoef ik verder aan niemand iets uit te leggen."

Frans Frederiks, zoals Lange Frans echt heet, moest destijds een schadevergoeding van 300 euro betalen.