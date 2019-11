Connie Witteman en haar voormalig partner Eugène van Dun stonden op donderdagmiddag tegenover elkaar in de rechtbank wegens een geschil over een lening. De voormalig zangeres zei na de hoorzitting tegen RTL Boulevard hoop te hebben dat er spoedig een goede oplossing komt.

Witteman en Van Dun hebben onenigheid over de gevolgen van financiële afspraken die ze in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het tweetal kondigde eind vorig jaar na een relatie van vijf jaar aan hun verloving te verbreken. Van Dun maakte toen bekend toen dat dit de beslissing was van Witteman.

Tegenover Shownieuws zei Witteman voor aanvang van de rechtszaak vertrouwen te hebben in een voor haar goede afloop. Ze noemde zichzelf een "eerlijk mens" en "open boek" en zei dat ze met vol vertrouwen aan de zaak begon en enkel een lening wilde opeisen.

Na afloop van de zitting op donderdag meldden beide partijen dat er afspraken zijn gemaakt om zo snel mogelijk met een passende oplossing te komen voor hun geschil. Van Dun benadrukte daarbij dat het hier gaat om een zakelijk geschil en dat hij geen hekel heeft gekregen aan zijn ex-vriendin.

Witteman beweerde eerder te zijn bedreigd en dief te zijn genoemd

Hoewel de twee nu dichter bij een oplossing voor hun geschil lijken te komen, vertelde Witteman eerder te zijn bedreigd door Van Dun. "De kleinkinderen zouden komen logeren en dan krijg ik vanuit het niets: 'Dief, je hebt spullen gepakt. Ik kom er nu aan en je krijgt er spijt van. Je straat staat dadelijk vol met pers'", vertelde ze destijds in Shownieuws.

Van Dun beweerde op zijn beurt dat Witteman van hem heeft gestolen. "Er is nu een onderzoek gaande, omdat ik de gehele administratie van twee van mijn bedrijven kwijt ben", vertelde de ondernemer aan RTL Boulevard. "Hoe, daarover laat ik me niet uit."

Welke afspraken er precies gemaakt zijn en tot welke oplossing beide partijen proberen te komen is niet duidelijk, omdat de zitting achter gesloten deuren plaatsvond.