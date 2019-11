RTL Boulevard en Shownieuws houden André Hazes en Bridget Maasland de hand boven het hoofd, pijnlijke ontslagen bij Goede Tijden, Slechte Tijden, en bedriegt Expeditie Robinson de kijkers? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Tip voor iedere bekende Nederlander die van plan is iets te doen waar entertainmentrubrieken van smullen: zorg ervoor dat je goede vrienden bent met mensen die voor die rubrieken werken. Hoe spannend de roddel ook is, als het om 'vrienden van de show' gaat, wordt er ineens om respect en privacy gevraagd en moet er vooral niet te overdreven worden gedaan. Recensenten van Nederlandse kranten vinden het allemaal een tikkeltje hypocriet: er mag altijd geroddeld worden, behalve als het over jezelf gaat.

André Hazes en Monique Westenberg maakten bekend uit elkaar te zijn, maar al na een paar uur - toen Monique duidelijk maakte heel verdrietig te zijn en dat André verliefd was op een andere vrouw - bleek dat het niet om een gezamenlijke verklaring ging. Natuurlijk werd direct uitgezocht wie die andere vrouw dan moest zijn - Monique noemde het immers extra pijnlijk dat het juist deze vrouw was - en al snel bleek het om Bridget Maasland te gaan.

Vanaf dat moment ging de beerput open. Althans: online en in de bladen. Op televisie bleef het beperkt tot officiële verklaringen van iedereen. Prima, maar toch een beetje raar als de privékwesties van BN'ers die niets met de showrubrieken te maken hebben breed worden uitgemeten.

AD vond het saaie televisie: "Uitgerekend RTL Boulevard haalde zondag de naam van hun eigen Bridget naar boven als nieuwe vriendin van André. Maar juist in dat 'hun eigen' schuilt hier het probleem. Door de immer uitdijende pool van (inval)presentatoren, deskundigen of gewoon collega's van de zender is er bijna geen showbizzrel meer denkbaar in Nederland waar niet een 'vriendje' of 'vriendinnetje' van de show bij betrokken is. Dat maakt niet alleen hun werk, maar zeker ook het kijken er niet leuker op."

Bij Het Parool werd gesproken van het 'Albert Verlinde-effect': toen de echtgenoot van de entertainmentdeskundige werd betrapt tijdens een date met een ander, werd daar immers ook amper over gesproken in RTL Boulevard, waar hij toen nog voor werkte.

Dat Bridget en André min of meer worden beschermd door hun collega's, is volgens de recensenten onacceptabel, maar ze begrijpen wel dat de presentatoren en deskundigen van de programma's boos zijn over wat er op sociale media gebeurt. Bridget wordt er op Instagram en Facebook van beschuldigd een homewrecker te zijn en André krijgt te horen dat hij een enorme klootzak is.

Toch kon Han Lips het niet laten ook dat een tikkeltje ironisch te vinden. "Presentator Eddy Zoëy, zelf nooit te beroerd om een vette roddel rond te twitteren, spatte bijna van verontwaardiging uit elkaar: 'Dat mensen van alles op hun Twitter­-account zetten, zoiets zou toch strafbaar moeten zijn?'"

Een heleboel slechte tijden

Nu steeds meer mensen televisie on demand of via streamingdiensten kijken, wordt de concurrentie in lineaire televisie alleen nog maar heftiger: iedereen wil de kijkers die nog wel naar de vaste programmering kijken aan zich binden en televisieformats worden om de haverklap herzien in de hoop dat een week of een dag later duizenden mensen meer kijken.

Vooral bij RTL 4 wordt goed geluisterd naar wat er op Twitter en in recensies wordt gezegd. Zo nam Beau van Erven Dorens al afscheid van zijn bank, werd Paul de Leeuw iets losser en heeft Goede Tijden, Slechte Tijden nu afscheid genomen van een deel van de cast. Dat laatste zorgde deze week voor flink wat opschudding: Kimberly Sanders en Rover Dekker werden uit de serie geschreven.

"Het GTST-avontuur is helaas afgelopen voor mij. In de basis was het een besluit van de schrijvers en kwam dat best als een klap. Je kan wel zeggen dat ik teleurgesteld was", schreef actrice Britt Scholte op Instagram, nadat ze meerdere vragen had gekregen over haar personage in de langstlopende soap van Nederland.

Omdat dit ene antwoord eigenlijk alleen nog maar meer vragen opriep bij kijkers en media, vroeg RTL Boulevard of het wellicht aan de acteerprestaties van Britt en Floris Bosma lag. Waar dat idee vandaan was gekomen, is niet helemaal duidelijk, maar de vraag werd wel beantwoord: kijkers hadden geklaagd omdat ze de serie te jong vonden worden.

"Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met het doorvoeren van een aantal veranderingen en daarbij kijken we ook continu naar de samenstelling van de cast. Om nieuwe impulsen door te voeren, zijn veranderingen soms noodzakelijk en ontkom je er helaas niet altijd aan dat je ook mensen moet teleurstellen", aldus de makers in een reactie.

Peter van der Vorst heeft er nooit een geheim van gemaakt dat GTST moet veranderen om de kijkcijfers weer wat op te krikken. De eerste stappen daarvoor zijn nu gezet. Hopelijk was het afscheid van Britt en Floris niet voor niks.

Vals spel bij Expeditie Robinson

Iedere week kijken ruim een miljoen mensen naar de loodzware proeven in Expeditie Robinson. Fans zien hoe Akwasi en Yvette Broch het nu zonder Fien Vermeulen tegen de rest moeten opnemen en hoe Hugo Kennis nog altijd geen afscheid heeft hoeven nemen van het Finalisteneiland.

De uitzendingen worden op televisie en online uitgebreid nabesproken en dan kan het zo af en toe gebeuren dat er hele complottheorieën ontstaan. Deze week: Shary-Ann Nivillac had het volgens Twitter stukken makkelijker dan Tim Coronel tijdens de proef op Finalisteneiland.

De twee deelnemers moesten op de grond liggen, met een emmer boven hun hoofd die verbonden was aan een touw. Het touw zat zo om de voeten van Tim en Shary-Ann dat ze de emmer water over hun hoofd zouden krijgen op het moment dat ze hun benen te ver lieten zakken. Tim verloor, maar volgens oplettende kijkers niet terecht.

"Was het touw van Shary-Ann net wat langer dan het touw van Tim? Haar emmer kon zo te zien niet omvallen", is wat veel kijkers van het televisieprogramma concludeerden. Niet zo gek: het zag er echt uit alsof Shary-Ann haar voeten had neergezet, terwijl de emmer niet omviel.

Gelukkig, er blijkt toch iets anders aan de hand: door een schaduw leek het weliswaar alsof de voeten al op de grond lagen, maar dat was natuurlijk nog niet het geval. Bij iedere proef staat de crew erbij - ook op Finalisteneiland - en dus is er altijd iemand bij die in de gaten houdt of deelnemers niet valsspelen.

Een hele opluchting voor de kijkers: met alle geheime 'bondjes' die de eilandbewoners er achter elkaars rug op nahouden, zou het wel heel onoverzichtelijk worden als ook de programmamakers gaan meewerken aan het saboteren van sommige deelnemers.