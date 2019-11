Ernst Daniël heeft de ziekte van Parkinson. Dat maakte hij vanavond bij PAUW bekend.

Lange tijd heeft de zanger het voor zich willen houden omdat hij het niet wilde toegeven.

"Ik ben gewoon bang dat als ik vertel dat ik een hersenziekte heb, mensen mij anders gaan behandelen. Maar ik kan bijna alles met Parkinson", aldus de 66-jarige zanger.

Zo'n zes weken geleden was de zanger ook te gast bij PAUW. Toen, om over de campagne Stoptober te praten. Naar aanleiding van die uitzending kreeg Smid een boel negatieve reacties over zijn slechte verstaanbaarheid en opmerkingen dat hij wellicht dronken aan tafel zat. Nu is duidelijk dat dit kwam door de ziekte.

Rob de Nijs, die ook Parkinson heeft en dit eerder dit jaar deelde, vertelt in het programma dat hij opgelucht is het met de wereld gedeeld te hebben. Zijn werk lijdt er niet onder zegt de Nijs. "Ik kan nog steeds prima zingen, maar ik ga er wel even bij zitten." Dat is voor Smid niet helemaal weggelegd. Hij vertelt wel nog te kunnen zingen maar 'het zware werk' lukt hem niet meer.

Smid zegt nu opgelucht en blij te zijn nu niets meer te hoeven uitleggen. "Ik ga gewoon lekker door met leven en wat ik kan zingen, ga ik zingen. Ik kan verhalen schrijven, ik ben met een biografie bezig. Iedereen kan boeken schrijven, dus waarom ik niet. Ik wil wat betekenen voor mensen met Parkinson."