Het leven van André Hazes is volgens de zanger in een hel veranderd sinds bekend werd dat hij aan het daten is met Bridget Maasland. In een interview met Shownieuws stelt de zanger dat men het nieuws verkeerd heeft geïnterpreteerd.

Hazes is van mening dat de media het nieuws anders hebben gebracht dan hoe het in zijn eigen verklaring stond. "Als er iets uitkomt en het wordt gebracht alsof ik bij mijn vrouw en mijn kind weg ben gegaan voor een andere vrouw, snap ik dat heel Nederland je gaat haten. Maar als dat dus niet het geval is, en dat wordt wel zomaar over je gezegd, dan is je leven een week lang echt een hel."

"Ik ging gisteren boodschappen doen en ik durfde mijn capuchon niet af te doen", zegt Hazes over de storm aan reacties die binnenkwam nadat bekend werd dat hij en Monique Westenberg, met wie hij zoon Dré heeft, niet langer samen zijn.

"Het is verschrikkelijk voor mij, maar ook voor Bridget. Haar zoon krijgt berichten over zijn moeder die helemaal nergens over gaan. En dat terwijl wij het allemaal zo netjes willen doen", stelt hij.

Zaterdag maakte Hazes in een verklaring bekend dat zijn relatie met Westenberg over is. De zanger noemde de breuk "een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan".

Vervolgens liet Westenberg op Instagram weten dat er een "andere vrouw" in het spel zou zijn. Hazes en Westenberg waren sinds 2014 bij elkaar en kregen in oktober 2016 een zoontje, André.

Hazes en Maasland lieten zondag aan Shownieuws weten dat zij een beginnende relatie hebben. "Uit respect naar de moeder van onze zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen", aldus Hazes.