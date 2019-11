De man die onlangs probeerde toegang tot het huis van realityster Kylie Jenner in Hollywood te krijgen, is veroordeeld tot een jaar celstraf. Brandon Martinez zal zijn straf volgens TMZ uitzitten in een gevangenis in Los Angeles.

De 22-jarige Jenner vroeg eerder met succes een tijdelijk contactverbod aan, nadat Martinez herhaaldelijk op haar voordeur had gebonkt en een gesprek met haar had geëist. De man werd door een beveiliger weggeleid en uiteindelijk gearresteerd.

Later deze maand vindt nog een hoorzitting plaats. Dan wordt bepaald of het contactverbod wordt verlengd.

Het was niet voor het eerst dat Jenner werd lastiggevallen door een vreemdeling. In 2015 werd een stalker opgepakt die enkele dagen eerder uit een psychiatrische gevangenis ontsnapt was. Een jaar later vernielde een doorgedraaide bewonderaar het hek bij haar vorige woning.