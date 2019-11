Xander de Buisonjé is een jaar geleden naar een Brits instituut geweest om oude trauma's te verwerken. De zanger vindt het belangrijk om aan zichzelf te blijven werken.

In gesprek met Beau Monde vertelt De Buisonjé (46) dat hij en zijn vrouw Sophie Steger een drukke tijd meemaakten toen zij door het adoptieproces van hun dochter Céla-Lynn gingen. Tegen de tijd dat ze haar mochten ophalen in Amerika, werd het huis van het koppel ook verbouwd.

"Ik heb veel stress gehad en je krijgt ook samen stress, wat niet echt bevorderlijk is voor je relatie", vertelt De Buisonjé. "Ik snap wel waarom ik zo moe was in die tijd", gaat zijn echtgenote Steger verder. "Zo'n verbouwing moet je niet te vaak in je leven doen."

Deze hectische tijd zorgde volgens de artiest voor "zeker wat issues". "Maar wij gaan absoluut samen oud worden. Weet je wat het is? Je moet aan jezelf blijven werken om een relatie goed te houden."

Daarom ging De Buisonjé naar een Brits instituut om zijn oude trauma's te verwerken. Hij volgde daar onder meer groepssessies. "Ik zou het iedereen die aan zichzelf wil werken aanraden. Als je terugkomt, ben je een en al liefde. Ik ben sindsdien minder hard, minder snel geprikkeld, puurder."

De Buisonjé is sinds 2010 getrouwd met Steger. Het stel heeft een zoontje, genaamd Dex de Buisonjé (9). Uit een vorige relatie met presentatrice Wendy van Dijk heeft hij zoon Sem.