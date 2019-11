Presentatrice Froukje de Both was naar eigen zeggen "bloednerveus" voor haar eerste date met haar nieuwe vriend Jordy, die ze leerde kennen via een datingapp.

"Ik durfde hem zelfs niet aan te kijken", zegt de 47-jarige De Both, die haar relatie afgelopen zomer wereldkundig maakte, in Beau Monde.

"Hij nam me mee uit eten op het strand en het was ontzettend leuk. Ik wist me alleen geen houding te geven en gedroeg me heel awkward. Bewoog veel met mijn handen en bleef aan een stuk door praten. Achteraf schaamde ik me kapot. Gelukkig vond hij het wel schattig, want hij is blijven hangen."

Na een paar dates vertrok Jordy voor zijn werk als piloot voor een tijdje naar Los Angeles, waar De Both hem besloot op te zoeken. "In Amerika zijn we zo intensief met elkaar opgetrokken dat we wel voelden dat er meer was."

Uiteindelijk nam Jordy de dochter van De Both mee naar McDonald's en vroeg hij haar toestemming om de presentatrice om verkering te vragen. "Samen hebben ze een kaart geschreven en in een Happy Meal verstopt", aldus de presentatrice. "Sindsdien hebben we een relatie."