Bas Muijs en zijn vriendin Sabine verwachten een derde kind. De presentator en acteur deelt dit nieuws woensdagochtend in zijn Omroep West-radioprogramma Muijs in de Morgen.

In zijn uitzending maakte de 43-jarige Muijs de gezinsuitbreiding bekend door de hartslag van zijn nog ongeboren kind te laten horen. "We zijn hartstikke blij en weten inmiddels ook al wat het wordt, want we hebben de zwangerschap een tijdje stilgehouden."

De radiopresentator laat daarop weten dat er een meisje op komst is en dat ze "goed en gezond is".

Muijs, die bekend werd door zijn rol als Stefano Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden, heeft al dochter Emma van vier en zoon Daan van twee jaar. Muijs en zijn partner wonen al zo'n negen jaar samen.