John Legend volgt Idris Elba volgens People op als meest sexy man ter wereld. Het Amerikaanse blad noemt de veertigjarige zanger "een toegewijde vader en een van de grootste sterren, die desondanks toch ontzettend nuchter weet te blijven".

Legend noemt zijn nieuwe titel "opwindend, maar ook een beetje beangstigend".

"Want het levert enorm veel druk op", grapt de Save Room-zanger. "Iedereen gaat nu op me letten, om te kijken of ik wel sexy genoeg ben om deze titel te mogen dragen."

Zijn echtgenote Chrissy Teigen deelt haar reactie op het nieuws via Twitter. "Mijn droom, om ooit seks te hebben met People's meest sexy man, is eindelijk uitgekomen. Een eer", twittert het model.

Naast Legend werden eerder ook onder anderen voetballer David Beckham, worstelaar en acteur Dwayne 'The Rock' Johnson, zanger Blake Shelton en acteur Chris Hemsworth door People uitgeroepen tot meest sexy man ter wereld.