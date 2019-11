Monica Geuze maakte zich een tijd heel veel zorgen over een mogelijke transfer naar het buitenland voor haar vriend, voetballer Lars Veldwijk. Inmiddels heeft ze daar iets meer rust in gevonden en kan ze het een beetje loslaten.

"Je hebt het toch niet in de hand hoe het allemaal loopt. Ik heb voor mezelf besloten het om te draaien: ik heb júíst een baan waarbij ik hartstikke flexibel ben", aldus de 24-jarige vlogger in gesprek met Grazia.

"En de kleine (dochter Zara-Lizzy, red.) is nog geen vier, dus ze is niet leerplichtig en kan nog overal mee naartoe. Ik moet het gewoon als iets positiefs zien. We hebben allebei een carrière met eindeloze opties, dus er is geen reden om er zo gespannen over te doen."

Hoewel Geuze bereid is met haar vriend, die voor Sparta Rotterdam speelt, mee te reizen, trekt ze ergens een lijn: een transfer naar Iran ziet ze niet zitten. Veldwijk kreeg afgelopen zomer die aanbieding. "Dat vond ik echt een land waarvan ik dacht: nee. Vrouwen mogen niet eens het voetbalstadion in. (...) Op het moment dat je daar gaat wonen, erken je de regels die daar gelden. Daar pas ik voor. Dat is ook niet het juiste voorbeeld voor mijn dochter. Ik zag laatst dat de vriendin van een Nederlandse speler, die daar wél is gaan wonen, uit het stadion is gehaald toen ze naar een wedstrijd was gaan kijken. Ik vind dat echt gestoord. Ik ben blij dat Lars daar niet heen is gegaan."

Dat de vlogger de verhuizing niet zo zag zitten, is uiteindelijk niet de enige reden geweest om het niet te doen. Maar het luchtte wel op. "Ik gun hem alles en als hij vindt dat hij moet gaan, dan moet hij dat ook zeker doen. Zara-Lizzy en ik redden het wel. Ik ben hartstikke flexibel, onze dochter is nog jong en er is FaceTime. Maar als ik het niet zie zitten, dan ga ik niet met hem mee."