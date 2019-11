Een deel van het landgoed van Russell Crowe is verloren gegaan door de bosbranden die Australië teisteren. De acteur is momenteel zelf niet in Australië en zijn familie is ondergebracht bij vrienden, schreef hij dinsdag op Twitter.

Volgens de 55-jarige acteur werd zijn landgoed in Nana Glen, vlak bij Coffs Harbour in de Australische provincie New South Wales, dinsdag getroffen door het vuur.

"Mijn gedachten zijn bij iedereen in de vallei (waar Crowes landgoed zich bevindt, red.). Een paar gebouwen verloren, maar over het algemeen veel geluk gehad", aldus de Nieuw-Zeelander, die zichzelf als Australiër beschouwt, maar niet het Australische staatsburgerschap heeft.

"Het dak van de kapel is verschroeid. Zeer veel dank aan iedereen die daar bezig is. Sommige vuren branden nog en we hebben geen water meer. Tot nu toe geen vee gestorven. De paarden zijn oké. We hadden de kippen vrijgelaten en die zijn teruggekeerd. Warme wormen voor het ontbijt!"

Buurtbewoners hebben de indruk dat de brandweer voorrang geeft aan het landgoed van Crowe. "Ik ben boos. Het huis van onze vriend staat in brand maar alle brandweerauto's gaan naar het landgoed van Russell Crowe", aldus inwoonster van Nana Glen Debbie Waldon tegen nieuwszender 7News Sydney. "Hoe moet het met gewone, alledaagse mensen?"

De oostelijke provincies van Australië, waaronder New South Wales, hebben maandag de noodtoestand uitgeroepen in verband met de zware bosbranden. De natuurbranden zullen naar verwachting de komende dagen nog zwaarder worden. Sinds vrijdag zijn drie mensen om het leven gekomen door de branden en ruim 150 woningen zijn verwoest.