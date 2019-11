Tony Junior heeft zijn voet gebroken tijdens het Amsterdam Dance Event en heeft daar vervolgens wekenlang mee rondgelopen.

De dj plaatste dinsdag een foto op Instagram met daarbij de tekst "gebroken voet".

Op de foto is te zien dat zijn linkeronderbeen in het gips zit. De Nederlandse dj, die eigenlijk Tony Claessens heet, krijgt veel steun van zijn volgers.

Tony Junior heeft in Nederland, de Verenigde Staten en Frankrijk hits gescoord Get Down en Loesje en bracht muziek uit met onder anderen Tiësto en Mr. Polska.

De dertigjarige Claessens heeft sinds 2018 een relatie met zangeres Maan de Steenwinkel.

Tony Junior met zijn been in het gips. (Foto: Instagram/@tonyjuniorofficial)