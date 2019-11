Roxeanne Hazes kampte jarenlang met faalangst en een laag zelfbeeld, maar heeft de laatste tijd veel aan zichzelf gewerkt. In dat proces heeft ze meer waardering voor zichzelf gekregen.

"Een paar maanden geleden ben ik begonnen met sporten en gezonder eten. Niet eens omdat ik per se wilde afvallen, maar omdat ik meer energie wilde en omdat ik aan mijn gezondheid wilde werken. Vanuit dat werken aan mezelf, heb ik een soort liefde voor mezelf ontwikkeld", aldus de 26-jarige zangeres in gesprek met NU.nl.

"Die zelfliefde heeft weinig te maken met dat ik ben afgevallen, het heeft meer te maken met een mindset die ik voor mezelf heb, met de uitstraling en hoe ik me voel. Ik voel me gewaardeerd en mooi, en dat is iets wat ik heel lang heb gemist."

Hazes viert dat gevoel met een naaktshoot in het LINDA.meiden Winterboek: alle kleren gaan uit en de foto's zijn niet geretoucheerd. "We zijn allemaal zo gewend geraakt aan een onrealistisch beeld, een onrealistische standaard. Ik hoop dat mensen de foto's zien en zichzelf en hun lijf ook iets meer kunnen omarmen."

Naaktshoot voelde anders dan saunabezoek

Hoewel de zangeres regelmatig een bezoekje aan de sauna brengt en er dan eigenlijk amper bij stilstaat dat ze naakt én bekend is, voelde dat toch anders tijdens de shoot. "Normaal gesproken weet je tijdens een shoot precies hoe je moet gaan staan en poseren, dan kun je een beetje spelen met de styling en zo. Dat covert ook wel een beetje de dingen die je misschien liever niet laat zien."

"En in dit geval heb je eigenlijk niks anders dan je eigen lichaam. Ik wist echt even niet hoe het moest: hoe sta je in godsnaam, en hoe zit je netjes? Dat je je afvraagt: hoe ga je zitten en hoe ziet dat er dan een beetje sierlijk uit zonder dat je een soort kijkdoos wordt, dat je naar binnen zit te kijken? Ik vond dat wel heel spannend."

Onrealistisch beeld van bekende Nederlanders kwijtraken

De zelfliefde is er nu, maar dat betekent niet dat de faalangst helemaal over is. "Nee, ik heb daar nog steeds last van. En ik vind het belangrijk daar open over te zijn en over te praten. Om dat onrealistische beeld van bekende Nederlanders, die altijd perfect zijn en nooit iets fout doen, een beetje kwijt te raken. We zijn allemaal mensen."

"Ik ga na de show altijd met mensen op de foto en maak een praatje, omdat ik het heel leuk vind om mensen te ontmoeten. Maar naarmate mijn zwangerschap vorderde, ik megadik was, bijna niet kon bewegen en optreden dus eigenlijk al heel zwaar was, gaf ik een keertje aan dat ik best heel graag met iedereen een praatje wilde maken, maar dat ik het niet twee uur lang kon doen."

"Mensen vonden het heel goed dat ik het zei, maar gingen toch in een rij staan om met me op de foto te gaan om vervolgens te zeggen: 'Nou meid, word je hier nou niet moe van? Dat iedereen maar met je op de foto wil, terwijl je hoogzwanger bent.' Dan denk ik: volgens mij zien jullie een soort machine staan of zo. Want als je er echt zo mee zit, ga je niet in die rij staan, omdat je dat hoogzwangere meisje haar rust gunt."

Hazes pleit daarom voor meer openheid en vindt dat bekende personen hun grenzen aan moeten durven geven. "Ik denk toch dat het juist fijn is om dit soort dingen wel te benoemen, dat wij ook onzeker zijn en met dingen zitten. Dan snapt iedereen elkaar beter."