Ronnie Flex is blij dat hij en Wafae Kefi, de moeder van zijn dochter Nori, zo goed met elkaar omgaan. Hoewel de twee geen koppel vormen, hebben ze een fijne manier gevonden om de zorg voor hun dochter te delen.

"Om me heen zie ik vaak gebeuren dat dit anders gaat; dat mensen het niet eens kunnen worden en ruzie krijgen. Dat is hoe het ook had kunnen gaan bij ons. Maar ik denk dat het goed is dat ik dat van anderen al heb meegekregen en dat ik daarvan heb kunnen leren", aldus de 27-jarige rapper en producent in gesprek met NU.nl.

Samen met Kefi, zijn dochter, zijn moeder, zijn oma, zijn achtergrondzangeressen en goede vriendin Monica Geuze staat de rapper met een fotoshoot in het LINDA.meiden Winterboek.

Dat Ronnie Flex - die in het echt Ronell Plasschaert heet - de dj al jaren kent, draagt bij aan de goede band. "Ik ken haar al vanaf mijn zeventiende of achttiende. Volgens mij nog van voor ik had besloten dat Ronnie Flex mijn artiestennaam zou worden. Daarom wist ik op het moment dat zij zwanger bleek ook meteen al dat het wel goed zou komen."

'Alles staat voor mij op een lager pitje'

Nori viert binnenkort haar eerste verjaardag en is nog afhankelijk van borstvoeding. Dat maakt het voor haar moeilijk om bij haar vader thuis te slapen. Momenteel ziet hij zijn dochter zeker twee keer in de week als ze bij hem thuis is, maar hij probeert zoveel mogelijk momenten te benutten om haar te kunnen zien.

"Alleen die twee dagen zouden echt te weinig zijn. Alles staat voor mij verder op een lager pitje, want Nori is het belangrijkste. Ik wil zoveel mogelijk van mijn tijd aan haar besteden. Soms moet ik dan keuzes maken. Met werk is het makkelijk te combineren. Maar uitgaan en zo, de feestjes die bij mijn werk horen, laat ik nu echt links liggen. Ik heb haar meestal in het weekend bij mij thuis, dan kan ik niet die avond nog iets gaan doen. Dan zijn al mijn vrienden in de groepschat aan het praten: 'Oh waar gaan we vanavond heen?' Ik ga dan gewoon met Nori chillen."

'Toch een beetje alsof ik mijn jeugd herbeleef'

Met zijn dochter beleeft de rapper een beetje een tweede jeugd. "Ik kan altijd goed met kinderen opschieten en levelen met kids. Dus ik denk dat ik als ze wat ouder is uren met haar kan spelen en nooit zal denken: pff, nu even iets voor mezelf doen. Ik heb dat niet. Ik geniet zo van alle tijd met haar. We kijken de films die ik gekeken heb, alle Disney-films. Het is allemaal voor zes jaar en ouder, maar we hebben al The Lion King gekeken en Mulan. Bambi heb ik nog niet gedaan, die bewaar ik wel echt tot ze wat ouder is."

Als ze ouder is, hoopt Plasschaert een hele sterke band met zijn dochter te hebben. "Ik wil echt een open band met haar hebben, dat ze het gevoel heeft dat ze alles tegen mij kan zeggen. Een wederzijds respect. Ik vind dat heel bijzonder, als een dochter en vader het gevoel hebben dat ze alles met elkaar kunnen delen. Je ziet toch wel vaak dat dingen verbieden alleen maar zorgt voor een soort van afstand tussen dochter en vader. Dan krijg je zo'n moment dat je elkaar even niet trekt, bijvoorbeeld als ze gaat puberen of zo. Ik wil een band creëren waardoor ze, mocht dat toch gebeuren, daarna makkelijk weer naar mij toekomt."