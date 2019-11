Hilaria Baldwin heeft een late miskraam gehad. De vrouw van acteur Alec Baldwin deelt dinsdag met haar volgers op Instagram dat haar zwangerschap na vier maanden tot een einde is gekomen.

"We zijn erg bedroefd om te moeten delen dat onze baby is overleden. We zijn er vandaag achtergekomen dat ze is heengegaan na vier maanden", schrijft de vrouw van de acteur bij een filmpje waarin ze zichtbaar geëmotioneerd met haar dochter Carmen praat over eventuele volgende broertjes of zusjes. "Het gaat nu niet goed met ons, maar we zullen ons beter voelen."

Uit het Instagram-bericht valt op te maken dat de 61-jarige acteur niet aanwezig was toen zijn 35-jarige vrouw de miskraam kreeg. "Ik heb dit filmpje gemaakt om naar Alec te sturen", aldus Hilaria Baldwin, om zich vervolgens tot haar Instagram-volgers te richten. "Ik denk dat dit ook een goede manier is om het nieuws met jullie te delen." Ze sluit af met het verzoek aan de roddelpers om haar met rust te laten.

In oktober maakte het echtpaar via Instagram bekend dat ze in verwachting waren van een meisje. Ze hebben al vier kinderen samen. De acteur heeft ook een dochter uit een eerder huwelijk met actrice Kim Basinger.

Hilaria Baldwin sprak zich in april uit over een mogelijke eerdere miskraam. Ze vindt het belangrijk om open te zijn over miskramen om het taboe te doorbreken.