Door een bloeding op haar stembanden kon Shakira niet meer zingen. Omdat de zangeres geen operatie wilde ondergaan, zocht ze naar alternatieve manieren om haar stem terug te krijgen, vertelt ze in een interview met The Guardian.

Door haar stemproblemen moest de Colombiaanse wereldster haar tour uitstellen en kreeg ze neerslachtige gevoelens. "Ik was heel pessimistisch, een bitter persoon om mee om te gaan."

Shakira probeerde haar stembanden in eerste instantie te genezen door te stoppen met praten. "Ik moest communiceren door op bordjes te schrijven, maar niemand begreep me." De situatie was vooral lastig voor haar kinderen, die op dat moment nog niet konden lezen.

Geneeskrachtig bronwater

Ook probeerde de zangeres hypnose en meditatie, en reisde ze af naar de Franse katholieke bedevaartsplaats Lourdes, om daar bronwater uit de grot van Massabielle te drinken. Aan dat bronwater wordt door sommige religieuzen een geneeskrachtige werking toegeschreven.

Uiteindelijk verdwenen de problemen met haar stembanden, zonder operatieve ingreep. "Het voelde alsof ik een soort religieuze ervaring had gehad", aldus Shakira.