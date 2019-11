Anna Faris heeft bevestigd dat ze verloofd is met cameraman Michael Barrett. Eerder werd de 42-actrice al gezien met een nieuwe, diamanten ring om haar ringvinger.

In gesprek met TMZ bevestigt Faris, die eerder getrouwd was met acteur Chris Pratt, dat zij inderdaad ten huwelijk is gevraagd. De actrice vertelt aan de entertainmentsite dat ze nog niet bezig is met haar aankomende huwelijksdag.

In oktober 2017 werd Faris voor het eerst gezien met de 49-jarige Ted-maker. Barrett en de actrice zouden elkaar op de filmset van Overboard hebben ontmoet. Faris speelt hierin een rol en Barrett is de cameraman van de Goldie Hawn-film.

Tussen 2004 en 2007 was ze getrouwd met acteur Ben Indra. Faris had bijna tien jaar lang een relatie met Jurassic World-acteur Pratt. Samen kregen ze in 2012 hun zoontje Jack. In augustus 2017 maakten zij bekend te gaan scheiden.

Pratt trouwde in juni van dit jaar met Katherine Schwarzenegger, de dochter van Arnold Schwarzenegger.

Michael Barrett en Anna Faris. (foto: BrunoPress)