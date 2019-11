Pete Doherty is zondag vanwege een dronken vechtpartij opnieuw gearresteerd in Parijs, meldt Le Point maandag. De Britse zanger was een dag eerder nog vrijgelaten uit voorarrest, waar hij in zat nadat hij met drugs op zak was opgepakt.

Op zondagochtend raakte Doherty slaags met een negentienjarige voorbijganger op straat. Volgens omstanders was de veertigjarige zanger erg dronken en droeg hij een pyjama.

Arash Derambarsh, de advocaat van Doherty, bevestigt dat de Brit dronken was tijdens de vechtpartij. "Mijn cliënt wilde zijn vrijlating vieren in een bar", vertelt hij aan de Daily Mail. "Daar is hij wat gaan drinken en spoorden mensen hem aan om meer te drinken." Zo zou het volgens Derambarsh gekomen zijn dat Doherty in de vroege ochtend dronken over straat liep en gewelddadig werd.

De negentienjarige met wie Doherty in gevecht raakte, heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. De zanger zit nu vast op verdenking van geweldpleging en openbare dronkenschap.

Doherty vrijdag nog opgepakt voor cocaïnebezit

Op vrijdagochtend was Doherty ook al gearresteerd, omdat hij in beschonken toestand cocaïne kocht van een dealer op straat. Op het moment van zijn arrestatie had hij drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

De zanger, die met zijn band Pete Doherty and the Puta Madres op 20 november zal optreden in Utrecht, worstelt vanaf het begin van zijn carrière met drugs- en alcoholverslavingen. Volgens zijn advocaat is hij van plan om onder intensieve medische begeleiding een poging te doen om af te kicken.