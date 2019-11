Pepijn Lanen (37) en zijn echtgenote Coco hebben een derde kind verwelkomd. Het stel heeft een dochter gekregen die zij de naam Liu Lilian hebben gegeven, meldt de artiest.

Aan LINDA, voor wie hij de podcast Faberyayo & de Moeders maakt, laat De Jeugd van Tegenwoordig-lid Lanen weten dat zijn dochter zaterdag 9 november ter wereld is gekomen.

Op die dag plaatste Lanen ook al een foto van een beschuitje met roze muisjes. De rapper voegde geen bijschrift toe aan de foto.

Het stel trouwde in 2015, toen Coco zwanger was van hun zoon Blake. In 2017 werd dochter Mei Milène geboren.