Tess Milne is opnieuw tegelijk zwanger met haar eeneiige tweelingzus Lisa. De presentatrice is zelf uitgerekend in mei 2020, schrijft ze maandag bij een filmpje waarin ze het nieuws van haar eigen zwangerschap publiekelijk bekendmaakt op Instagram.

Begin november deelde Milne met haar volgers op Instagram dat haar zus Lisa zwanger is. "Ik word opnieuw tante", schreef de 31-jarige toen bij een foto van zichzelf en haar tweelingzus. Niet bekend is wanneer Milnes zus is uitgerekend.

In 2017 waren de zussen tegelijk zwanger van hun eerste kind. Op 10 december beviel de presentatrice van zoon Cairo. Zus Lisa werd in diezelfde periode moeder van zoon Liam.

"Ik ben niet alleen. Ik ben hier samen met de baby in mijn buik", deelde Milne zaterdag met het publiek tijdens de uitreiking van de Special Media Awards.

De bevalling van de presentatrice eindigde in 2017 na vier dagen in een keizersnede.