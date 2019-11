Kevin Hart heeft, voor het eerst sinds hij gewond raakte bij een auto-ongeluk, een publiekelijke activiteit ontplooid. De komiek nam zondag onder een staande ovatie van het publiek de prijs voor de beste comedy act in ontvangst bij de E! People's Choice Awards, meldt The Hollywood Reporter.

"In de eerste plaats wil ik God bedanken, omdat ik hier ook zomaar niet had kunnen staan", sprak de veertigjarige Hart tijdens zijn acceptatie toespraak, nadat hij voor het tweede jaar op rij de prijs ontving uit handen van acteur Robert Downey jr. "Nu ik er nog ben, waardeer ik het leven meer. Ik heb meer waardering voor de dingen die er echt toe doen; familie. Ik wil mijn vrouw en kinderen bedanken, die echt voor me klaarstonden."

De komiek bedankte ook zijn fans. "Jullie hebben geen idee wat voor impact jullie maken op ons entertainers. Jullie energie en steun betekenen heel veel en ik wil jullie bedanken omdat jullie er voor me waren tijdens deze moeilijke tijd."

Harts auto reed op 1 september rond 1 uur 's nachts door een hek in het Amerikaanse Malibu en kwam vervolgens in een diepe greppel terecht. De komiek reed niet zelf. Hij had na het ongeluk een spoedoperatie aan zijn rug nodig. In oktober deelde Hart beelden van zijn revalidatie.