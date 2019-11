Shay Mitchell heeft haar dochtertje Atlas Noa genoemd. Dit deelde de Pretty Little Liars-actrice zondag op Instagram.

"Voordat jij kwam had ik geen idee dat ik tot zoveel liefde in staat was", schrijft Mitchell in een post gericht aan haar dochter, "Wat je ook gaat doen in deze wereld, van wie je ook kiest te houden, waar je ook heen gaat, ik zal altijd je grootste fan zijn. Ik ben nu al zo trots dat ik je mama ben."

Mitchell kondigde in juni haar zwangerschap aan. In juli onthulde ze het geslacht van haar toen nog ongeboren kind door een gevecht in scène te zetten tussen een roze en een blauwe Powerranger.