André Hazes heeft een beginnende relatie met presentator Bridget Maasland. Dit laten Maasland en Hazes zondag weten aan Shownieuws. Monique Westenberg, de ex-vriendin van Hazes, hintte zaterdag al dat sprake was van een andere vrouw in Hazes' leven.

"Sinds kort heb ik inderdaad contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen," aldus Hazes. "Uit respect naar de moeder van onze zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen."

Op zaterdag maakte Hazes via een verklaring bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg voorbij is. In de verklaring noemt de 25-jarige zanger de breuk "een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan". Hazes en Westenberg waren sinds 2014 bij elkaar. In oktober 2016 kregen ze een zoontje, André.

Westenberg liet vervolgens via Instagram weten dat er een 'andere vrouw' in het spel zou zijn. "Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker," aldus Westenberg.

Bridget Maasland, die op zaterdag haar vijfenveertigste verjaardag vierde, werkt sinds 2012 als presentator bij SBS6. Daarvoor presenteerde ze programma's op RTL, TMF en BNN.