Stefan Jurriens, presentator van het YouTube-kanaal StukTV, stopt tijdelijk met werken. Dit maakte de hij zondag bekend via zijn Instagram.

Jurriens schrijft dat hij zijn leven geweldig vindt, maar dat hij er door constante drukte geen plezier meer in heeft: "Ik heb gemerkt dat ik de laatste tijd niets meer echt mee krijg, voel of ervaar. Ik heb gemerkt dat ik me vaker slecht voelde dan goed. Ik heb gemerkt dat mijn leven op automatische piloot stond. En dat ik nergens meer echt zin in had."

Daarom zal de 27-jarige Youtuber voorlopig stoppen met zijn online werkzaamheden. "Ik heb besloten om te stoppen met werken en om te stoppen met social media. Even pas op de plaats. Even tijd voor mezelf."

Jurriens begon in 2012 bij StukTV, samen met Giel de Winter en Thomas van der Vlugt. Inmiddels is StukTV met 2,27 miljoen abonnees het grootste Nederlandstalige YouTube-kanaal. In 2018 werd het gekocht door Talpa.

De andere presentatoren gaan wel verder met StukTV, bevestigt Jurriens. "Giel en Thomas gaan nu tijdelijk toffe dingen maken zonder mij."