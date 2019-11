Na twee dagen in voorlopige hechtenis te hebben gezeten in Parijs vanwege drugsgebruik, is Pete Doherty zaterdag weer vrijgelaten. Dit meldt Le Parisien.

Doherty werd vrijdagochtend opgepakt in Parijs, met twee gram cocaïne in zijn bezit. Een deel daarvan had de Britse zanger toen al zelf gebruikt.

Doherty is een boete opgelegd van 5000 euro. Hij kan deze betalen via een versimpelde strafprocedure voor drugsgebruikers: honderd dagen lang moet hij elke dag een bedrag van vijftig euro overmaken. Doet hij dat niet, dan kan hij weer in de gevangenis belanden. De straf moet wel nog worden goedgekeurd door de rechter.

Arash Derambarsh, de advocaat van Doherty, is dankbaar voor het 'begrip' en de 'proportionele reactie' van het parket van Parijs. Volgens Derambarsh heeft Doherty toegezegd dat hij intensieve medische hulp zal accepteren om van zijn verslaving af te komen.

"Mijn cliënt is aan het afkicken, na vijfentwintig jaar verslaafd te zijn geweest aan harddrugs. Hij wil niets anders dan zich bezighouden met zijn artistieke projecten", aldus Derambash.

Doherty (40) werd begin deze eeuw bekend met de band The Libertines. In november gaat hij op tour door Europa met zijn nieuwe band, Pete Doherty & the Puta Madres. Op 20 november treedt hij op in de Tivoli in Utrecht.