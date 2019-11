André Hazes en zijn vriendin Monique Westenberg hebben hun relatie beëindigd. Het stel is al enkele maanden uit elkaar, bevestigt het management van de zanger zaterdag.

"Met verdriet bevestigt André Hazes dat hij en Monique Westenberg uit elkaar zijn", staat in een verklaring namens de 25-jarige zanger. "De breuk dateert al van enige maanden geleden maar zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan. Dat mocht helaas alleen niet zo zijn. Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit. Houden van is er nog genoeg en zal er altijd blijven."

Hazes en Westenberg waren sinds 2014 een stel. In oktober 2016 werden ze ouders van een zoon die ze André noemden. In de zomer van 2018 namen ze een relatiepauze, die ongeveer een maand duurde.

Het management van Hazes zegt in de verklaring dat de zanger en zijn ex-vriendin hun zoon centraal zetten. "Hun voornaamste levensdoel is het geluk van André Hazes Jr. en daar zal alles om blijven draaien."

Westenberg: 'Voor mij bijzonder pijnlijk'

Volgens Westenberg heeft Hazes gevoelens voor een ander. "Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker", aldus Hazes' ex zaterdag op Instagram. "Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen heeft hier alles mee te maken."

"Het persbericht dat namens André's management zojuist is uitgebracht is voor mij behoorlijk pijnlijk", gaat Westenberg verder. "Afgelopen weken hebben wij, na een rotzomer, weer een fijne periode gehad en onze zoon was ontzettend blij dat papa weer zo veel om ons heen was en dat maakt een moederhart heel blij."

'Breuk werd vorige week definitief'

"Afgelopen week hebben wij een goed gesprek gehad waarna wij toch besloten definitief een punt achter onze relatie te zetten", zegt de 41-jarige Westenberg. "De reden hiervan is omdat er geen afspraken gemaakt kunnen worden over bepaalde eigenschappen die nodig zijn om niet alleen als artiest, maar ook als gezin balans te hebben."

"De tijd om dit een plekje te geven heb ik nog niet gehad inclusief het meest belangrijke: de tijd en de rust om het onze zoon proberen uit te leggen", aldus Westenberg. "Graag wil ik nu de rust krijgen om dit op een rustige manier proberen uit te leggen aan mijn zoon en dit allemaal te verwerken."