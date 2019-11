André Hazes en zijn vriendin Monique Westenberg hebben hun relatie beëindigd. Het stel is al enkele maanden uit elkaar, bevestigt het management van de zanger zaterdag.

"Met verdriet bevestigt André Hazes dat hij en Monique Westenberg uit elkaar zijn", staat in een verklaring namens de 25-jarige zanger en de 41-jarige Westenberg. "De breuk dateert al van enige maanden geleden maar zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan. Dat mocht helaas alleen niet zo zijn. Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit. Houden van is er nog genoeg en zal er altijd blijven."

Hazes en Westenberg waren sinds 2014 een stel. In oktober 2016 werden ze ouders van een zoon die ze André noemden. In de zomer van 2018 namen ze een relatiepauze, die ongeveer een jaar duurde.

De ex-geliefden zeggen in de verklaring hun zoon centraal te zetten. "Hun voornaamste levensdoel is het geluk van André Hazes Jr. en daar zal alles om blijven draaien."