Na een ongeluk op zijn veertiende en een incident tijdens tv-opnames waarbij hij zijn kaak brak, merkte Tim Hofman dat hij last kreeg van zijn lichaam. Door te trainen om fysiek weer sterk te worden, heeft hij nu eindelijk het gevoel weer controle over zijn lijf te hebben.

De presentator werd op zijn veertiende aangereden door een auto, waardoor hij sindsdien schroeven in zijn arm en een gevoelig schouderblad heeft. Twee jaar geleden werd Hofman tijdens opnames voor het programma #BOOS aangevallen door een huisbaas, waarbij hij zijn kaak brak.

"Toen ik daar enigszins van hersteld was, ben ik gaan trainen, vooral omdat ik me fysiek sterker wilde voelen. Nu voelt het alsof mijn lijf weer van mij is. Voor het eerst, sinds mijn veertiende, heb ik het idee dat ik weer controle heb over mijn lichaam", vertelt de presentator in een interview met de Volkskrant.

Volgens Hofman heeft hij nog steeds last van zijn kaak, die in tweeën geslagen is waardoor het ene deel achter het andere deel is geschoven. "Ze konden dat niet rechtzetten, want dan moet je langs je aangezichtszenuw. En als ze die raken, is je halve gezicht verlamd, en dat is vrij onhandig. Dus nu is mijn rechterkaak korter dan mijn linker."

Hofman onderging haartransplantatie

De presentator is door de jaren heen nogal van uiterlijk veranderd. Op de constatering van de interviewer dat hij er vroeger als een kraker uitzag en nu als een hipster, reageert hij verontwaardigd.

"Hoezo ben ik een hipster? Ik heb plaatjes op mijn armen die iets betekenen voor mij en die baard vind ik gewoon mooi staan. En ik heb mijn tanden laten doen. Daar zaten wat spleetjes tussen en toen zei de tandarts: 'Zal ik die dichtmaken?' 'Ja', zei ik, 'is goed'."

Hofman laat weten ook een haartransplantatie ondergaan te hebben. "Ik heb hier op mijn hoofd, in die inhammen, haar laten zetten. Ik had op tv een grapje gemaakt over die inhammen en toen belde er een arts die zei: 'Dat regel ik wel even voor je.' Ik mocht langskomen op een zaterdag, het was zo gedaan. Whatever, ja. Waarom niet?"