Sinds de geboorte van zijn dochter Sophia staat Kensington niet meer op nummer één bij frontman Eloi Youssef. Volgens de zanger was dat vroeger wel anders.

"Alles week voor Kensington. Nu plan ik alles heel goed. Zomaar ergens een interviewtje tussendoor? Daarvoor lever ik geen dag met mijn dochter in", vertelt Youssef in gesprek met het AD.

Voor de 32-jarige zanger was de komst van zijn dochter een verrassing. In 2015 liet zijn ex-vriendin weten dat ze zwanger was van zijn kind. "Ik voelde meteen: dit gaat een heel heftig jaar worden. We hadden met de band afgesproken om met Armin van Buuren over de hele wereld te gaan optreden en we zaten middenin het maakproces van het album Control", vertelt hij.

Er volgden verwarrende maanden voor Youssef. Wat hem hielp was om zijn emoties van zich af te schrijven, zoals in het nummer Control.

"Dat gaat over weten dat er iets groots aankomt waarvoor je niet bewust hebt gekozen. Ik vond het moeilijk geen controle over de situatie te hebben."

'Wist niet hoe de geboorte mijn leven zou beïnvloeden'

De zanger is zich ervan bewust dat niet veel mensen weten van het bestaan van zijn dochter en ook niet dat sommige Kensington-nummers over haar komst gaan.

"Dat vond ik in het begin ook prettig. Ik wist nog niet hoe de geboorte mijn leven zou beïnvloeden. Wilde dat in alle rust uitvinden. Het was iets te puur, iets te echt om buiten mijn privékring te vertellen", aldus Youssef.

Wat voor de zanger ook speelde was dat hij in het begin moeite had om te accepteren dat zijn kind zou opgroeien met een vader en een moeder die niet meer bij elkaar waren.

"Maar nu weet ik: ik kies hier met volle overgave voor. Ik ben dolblij met de drie dagen per week die ik met mijn dochter doorbreng. Dat is gewoon de waarheid en die wil ik kunnen uiten. Ik vertrouw erop dat mensen daarmee ook goed kunnen omgaan", aldus Youssef.