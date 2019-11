Julia Tan, de negentienjarige dochter van Humberto Tan, heeft haar ruggenwervel gebroken tijdens opnames van een spelshow voor het YouTube-kanaal Concentrate. Tan moest geblinddoekt van een 10 meter hoge duikplank springen, waarna ze de breuk opliep.

Tan moest de sprong maken voor de opnames van het programma Blind Spot, waarin bekende Nederlanders geblinddoekt worden meegenomen naar een voor hen onbekende locatie.

De dochter van presentator Humberto Tan vertelde aan RTL Boulevard dat ze gelijk pijn voelde na de sprong. "Ik kon daarna ook moeilijk naar de kant komen. Ik wilde me ook niet aanstellen en zeggen 'ik wil nu naar het ziekenhuis want het gaat niet goed', want misschien was er niets aan de hand."

In de betreffende Blind Spot-aflevering is te zien dat Tan met haar vader naar het ziekenhuis gaat. Daar werd snel duidelijk dat ze haar ruggenwervel had gebroken.

RTL is eigenaar van het kanaal Concentrate en laat aan RTL Boulevard weten dat ze "voortaan veel kritischer beoordelen welke confrontaties wel en niet gepast zijn voor Blind Spot".