Kristen Bell, die in Frozen en het komende vervolg de stem verzorgt van prinses Anna, zet haar alter-ego ook vaak in als educatief voorbeeld voor haar twee dochters. Als de twee ruzie hebben, gebruikt Bell het verhaal uit de animatiefilm om te laten zien hoe zussen Anna en Elsa in zo'n situatie reageren.

"Ik laat ze geen fragmenten zien uit de film, maar als ik zie dat ze elkaar weer de nek willen omdraaien, vraag ik: 'Zouden Anna en Elsa dit ook doen? Hoe zouden zij zich nu voelen over hun zus?'", vertelt Bell in gesprek met People.

Haar dochters Lincoln (6) en Delta (4), die Bell kreeg met haar echtgenoot Dax Shepard, zijn volgens de actrice dol op de film waarvoor zij een stem insprak.

"Ze vinden het zo'n mooi verhaal, kennen het van binnen en buiten en weten dat Anna en Elsa om elkaar geven. Het is dus een makkelijke manier om hen rustiger te krijgen en te zorgen dat ze even aardig doen naar elkaar."

Frozen II, waarin naast Bell ook Idina Menzel te horen is, draait vanaf 20 november in de bioscopen.