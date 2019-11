Christian Bale, die eerder voor verschillende rollen veel kilo's afviel of juist aankwam, heeft geen zin om dit nogmaals te doen. De 45-jarige acteur verloor onlangs 31 kilo voor zijn rol in Ford v Ferrari en zegt nu dat dit de laatste keer is dat hij een dergelijke gewichtstransformatie heeft ondergaan.

"Ik heb dit al eerder gezegd, maar ik ben er nu écht klaar mee", vertelde Bale in de zondagaflevering van CBS This Morning, waarvan nu al een fragment is gedeeld door onder meer People.

In de film Vice speelt Bale voormalig president Dick Cheney, waarvoor hij flink moest aankomen. Vervolgens moest hij weer ruim 30 kilo kwijtraken voor Ford v Ferrari, waarin hij in de huid moest kruipen van coureur Ken Hill.

Bale staat erom bekend vaak grote transformaties te ondergaan voor zijn filmrollen. Voor The Machinist in 2004 bereikte hij een gewicht van slechts 54 kilo bij een lengte van 1.83 meter. Voor zijn rol als Batman in Batman Begins uit 2005 kwam hij 30 kilo aan en kweekte hij daarbovenop ook meer dan 10 kilo aan spieren.

Voor zijn rol als heroïneverslaafde in de film The Fighter uit 2010, waar hij later een Oscar voor won, viel hij weer kilo's af om vervolgens weer flink aan te komen voor het eveneens Oscar-genomineerde American Hustle.

Vanaf dat moment merkte Bale dat het lastiger werd om zijn overgewicht weer kwijt te raken, zo vertelde hij destijds. "Ik dacht: dat lukt me wel in twee maanden, maar zes maanden later ben ik nog steeds bezig af te vallen."